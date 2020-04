Die türkis-grüne Achse für Fußgängerstraßen - und was sie plant

Fußgängerstraßen

Fußgängerstraßen sind Straßen, die komplett oder in Abschnitten für Autos gesperrt werden. Fahrzeuge dürfen lediglich zu- und abfahren. Das Radfahren ist erlaubt, Fußgänger dürfen die gesamte Fahrbahn nutzen. Fußgängerstraßen sollen künftig per Verordnung – und nur für die Dauer der Corona-Krise – eingerichtet werden können.

Die entsprechende Novelle der Straßenverkehrsordnung, die das ermöglicht, wird am Freitag im Nationalrat und am Samstag im Bundesrat beschlossen. In Kraft treten könnte sie bereits am Montag.

Begegnungszonen

In einer Begegnungszone dürfen Autolenker und Radfahrer nach wie vor unterwegs sein – allerdings lediglich mit maximal 20 km/h. Und: Fußgänger dürfen die gesamte Fahrbahn nutzen.

Straßen, die dauerhaft zu Begegnungszonen werden, werden üblicherweise umgebaut: In der Regel wird die gesamte Straße auf ein Niveau gehoben.

Hintergrund

Ziel beider Maßnahmen ist, dass der corona-bedingte Sicherheitsabstand von einem Meter auf der Straße leichter eingehalten werden kann.