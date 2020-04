Hebeins Corona-Sperren: Florianigasse soll Begegnungszone werden

Es war der Aufreger des Wochenendes: Wiens grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein hat am Sonntag angekündigt, dass sie bestimmte Straßenzüge für Autos sperren lassen und für Fußgänger freigeben möchte. Hintergrund des Vorstoßes: Auch wer im dicht verbauten Gebiet wohnt, soll sich unter Einhaltung des corona-bedingten Mindestabstands von einem Meter im Freien bewegen können.

Welche Straßen in Frage kommen und ab wann die Sperren in Kraft treten sollen, hat Hebein bisher nicht verraten. Heute Mittwoch hat sie in den Bezirken vorgefühlt. Wie der KURIER erfahren hat, ist nun eine temporäre Begegnungszone in der Florianigasse im Gespräch. Und zwar zwischen der Zweierlinie und der Skodagasse.

Das heißt: Fußgänger dürfen die ganze Fahrbahn nutzen, Autolenker und Radfahrer dürfen weiter durch die Straße fahren - allerdings mit maximal 20 km/h.

Realisierung am Samstag

Bezirkschefin Veronika Mickel-Göttfert ( ÖVP) unterstützt das Vorhaben: "Die Josefstädter Bevölkerung hat sich sehr verantwortungsvoll verhalten. Jetzt, wo das Wetter wieder schöner wird, brauchen wir Platz", sagt sie im Gespräch mit dem KURIER. In der Florianigasse sei es zuletzt sehr ruhig gewesen, die Straße sei daher gut geeignet.

Dem Vernehmen nach soll die entsprechende Verordnung am Samstag in Kraft treten.