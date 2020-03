Abstand wegen Coronavirus: Viele Wiener Gehsteige sind zu schmal

Wer sich und andere vor dem Coronavirus schützen möchte, hält Abstand. So einfach. Und doch so unpraktikabel.

Zumindest in so manchen Wiener Straßen. Satte 38 Prozent der Gehsteige sind nämlich schmäler als 2 Meter. Das heißt: Rund 1.457 Kilometer Gehsteige verfehlen die Mindestbreite, die sich die Stadt selbst auferlegt hat – und die jetzt vor Ansteckung schützen soll.

Insgesamt verfügt Wien über 35.428.980 Quadratmeter Straßenfläche. Rund 31 Prozent davon entfallen auf Gehsteige und Fußgängerzonen. Tendenz seit zehn Jahren leicht steigend.

Den höchsten Anteil an Flächen, die exklusiv für Fußgänger reserviert sind, hat mit 38 Prozent der Innenstadtbezirk Neubau. Der kleinste Anteil an Fußgängerflächen beträgt 26 Prozent, er ist in der Donaustadt zu finden.