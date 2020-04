Lokalaugenschein: Wenig Begegnung in Wiener Begegnungszonen

Der ÖAMTC, von Berufs wegen auf Seite der Autofahrer, ist nicht per se gegen Begegnungszonen. In einer ersten Stellungnahme hat man sich sogar „vorsichtig positiv“ geäußert.

Chefjurist Martin Hoffer ortet aber ein „Dilemma“, das in den temporären Zonen entstanden ist: „Bisher legale Stellplätze, die aber nicht mit Bodenmarkierung gekennzeichnet sind, sind mit dieser Änderung in die Illegalität gerutscht.“ Soll heißen: Wer sein Auto jetzt noch in einer Begegnungszone abgestellt hat, verstößt gegen das Gesetz und muss mit einer Strafe und dem Abschleppdienst rechnen.

Ungewisse Zukunft

„Ich appelliere an Polizei und MA 67, nicht auf Teufel komm raus zu strafen oder Stellplätze zu markieren“, sagt Hoffer. Laut dem von Hebein ausgearbeiteten Konzept wurden nur Straßen ausgewählt, auf denen die Stellplätze ohnehin markiert sind. Generell, meint Hoffer, seien die temporären Begegnungszonen und Fußgängerstraßen wieder aufzuheben, wenn sie nicht benutzt werden.

Ob die Zonen künftig tatsächlich begangen werden, wird sich zeigen. Auf die Frage, warum sie den Gehsteig der Straße vorziehe, antwortet eine junge Frau am Freitag in der Florianigasse jedenfalls, dass sie nun „inspiriert“ sei und auf der Fahrbahn weitergehe.