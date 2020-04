Hebeins Begegnungszonen-Plan: Die unveröffentlichten Details

Das Interesse an dieser Möglichkeit war am Freitag in den Landeshauptstädten gering. „Kein Bedarf“, meldeten etwa Linz, Salzburg, Klagenfurt und Eisenstadt.

Auch in Graz sind „Fußgängerstraßen“ nicht unmittelbar in Sicht. Für das Verkehrsressort kämen sie aber für manche „untergeordneten“ Straßen in Frage.