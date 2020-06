Kogler: Fans ab September, gute Aussicht für Amateurfußball

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler hat den Vertretern der Fußball-Bundesliga Hoffnung gemacht, in der nächsten Saison wieder vor Zuschauern spielen zu können. Ab 1. September könne etwas weiter gedacht werden, meinte der Grünen-Chef am Montagabend in der Sky-Sendung „Talk & Tore Spezial“.

Am Dienstag nimmt die Liga ihren Meisterschaftsbetrieb nach der Coronavirus-Pause dank eines Präventionskonzeptes mit Geisterspielen wieder auf. Das Gesundheitsministerium erlaubt per Lockerungsverordnung im Sommer grundsätzlich wieder Veranstaltungen mit Publikum - im Freien ab 1. Juli vor bis zu 500, ab 1. August vor 750 und per Sondererlaubnis bis zu 1.250 Personen.

Die letzten Liga-Spiele dieser Saison sind für Juli angesetzt. Wirklich Bewegung erhofft sich Kogler aber für September. „Ich setze drauf, dass wir hier nächste Schritte setzen können“, sagte der Vizekanzler. „Es ist das Ziel, hier möglichst voranzukommen.“