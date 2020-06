Keine Sommerpause in NÖ Kindergärten

Die Corona-Krise verlangt ein Umdenken. So auch bei der Kinderbetreuung in den Sommerferien. Diesmal wird in all jenen Kindergärten, wo Bedarf besteht, die planmäßige dreiwöchige Sommerpause gestrichen. Bei den entstehenden Mehrkosten greift das Land den Gemeinden finanziell unter die Arme. Die Intention: Den Eltern soll während der Sommermonate ein möglichst sorgenfreies Zurückkehren in den Berufsalltag ermöglicht werden.

Besiegelt wurde dieses Betreuungspaket am vergangenen Freitag von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Alfred Riedl (alle ÖVP) sowie Matthias Stadler und Rupert Dworak (beide SPÖ) – also ein Pakt des Landes mit dem Städte- und Gemeindebund. Damit die Kommunen dieses Paket auch umsetzen können, werden in NÖ rund 4,5 Millionen Euro in die Hand genommen.