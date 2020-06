Straßenbahn-Ausbau: Positive Signale aus St. Pölten

Simas Bedingung: Das Land Niederösterreich müsse sich an den Kosten beteiligen. Auch der Bund, der unlängst eine Regionalverkehrsmilliarde ausgelobt hat, soll zahlen.

Nüchterner, aber doch auch positiv wird der überraschende Vorschlag der Stadträtin von Niederösterreichs Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko ( ÖVP) beurteilt. „Das zweiteilige Konzept von Ulli Sima ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Bislang sah man in Wien vor allem den Ausbau der S-Bahn, der von uns etwa durch den Bau einer weiteren Schienenstrecke durch Wien vorgeschlagen wurde, kritisch“, sagt Schleritzko. „Wenn die Initiative von Ulli Sima nun den Start einer neuen Öffi-Abstimmung zwischen den Ländern bedeutet, begrüßen wir das sehr. Denn für uns ist klar: Erfolgreiche Mobilitätspolitik ist nur möglich, wenn wir die Landesgrenzen aus dem Denken streichen.“

Bezüglich möglicher Kosten wollte man in Niederösterreich noch keine Stellungnahme abgeben. Die Stadt Wien sei nun in der Pflicht, im Rahmen der Planungsgemeinschaft Ost (PGO) ihre Pläne auf den Tisch zu legen. Davor sei eine Diskussion über Kosten auch wenig sinnvoll, heißt es aus dem Landhaus in St. Pölten.