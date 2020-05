Tunnelwasser sichert den Ski-Weltcup am Semmering

Ohne umfangreiche Beschneiung haben Skigebiete unter 1.500 Meter Seehöhe in Zukunft kaum Überlebenschancen. Die klimatisch verschärfte Situation trifft auch den Hausberg der Wiener. Ein neues Projekt sichert in Zukunft allerdings das Skivergnügen am Semmering und damit auch die diesjährigen Damen-Weltcuprennen (28./29. Dezember).

Eine 3,5 Kilometer lange Leitung aus dem Semmering-Straßentunnel der S6 auf die Passhöhe liefert in Zukunft das Wasser für das gesamte Beschneiungssystem am Hirschenkogel. Den Bergbahnen ist mit dem im Bau befindlichen Projekt ein großer Wurf in Zeiten der allgemein herrschenden Wasserknappheit gelungen.