Bogdan Roščić: Wiener Staatsoper ist keine "Disco in Ischgl"

Für die Eröffnung ist eine Inszenierung von „ Madama Butterfly“ geplant, die vor 15 Jahren an der English National Opera herauskam. Warum am Anfang nicht etwas Eigenes, Neues?

Wir machen ja viel Eigenes, Neues, in der nächsten Spielzeit und in den kommenden sowieso. Aber wir holen ’20/’21 eben auch einige exemplarische Inszenierungen ans Haus, die einerseits Geschichte geschrieben haben, die große Würfe großer Regisseure in die Staatsoper bringen. Andererseits schaffen wir nur so, finanziell wie von der ganzen Planung her, eine so hohe Anzahl von Premieren und eine so schnelle Erneuerung unseres Kernangebots.

Zehn Premieren in einer Saison sind enorm viel – wie geht sich das überhaupt vom Aufwand her in einem Haus wie der Staatsoper aus?

Mit obsessiver Grundeinstellung, großartigen Mitarbeitern mit hoher Eigenmotivation und mit viel Koffein.

Können Sie anhand einer speziellen Produktion erklären, in welche Richtung Sie künstlerisch mit der Staatsoper wollen?

Man kann gar nichts anderes wollen, als die so tief wie möglich gehende Realisierung eines Werkes. Alles andere sind Duftmarken aus der Abteilung Intendantenvermarktung. Es geht um ein Einlassen auf das jeweilige Werk, um das Ausschöpfen von dessen Aussage.

Aber wie wollen Sie die Staatsoper grundsätzlich positionieren?

Natürlich als führendes Haus, als Leuchtturm der Opernwelt, der auf höchstem Niveau ausstrahlt, wie viel Relevanz diese Kunstform gerade jetzt hat. Diesen Anspruch muss die Staatsoper unter den erschwerten Bedingungen des Repertoiretheaters ermöglichen, zu dem ich mich, wie auch der Spielplan zeigt, explizit bekenne. Und ich wünsche mir, dass das Haus als vollkommen offen erlebt wird. Ich bin für alle da, ich bin zugänglich für alle, ich mache allen ein Angebot – das wollen wir dem Publikum signalisieren.

In Ihrem Spielplan gibt es neue Namen, aber auch bekannte Stars wie Anna Netrebko, Elina Garanča oder Jonas Kaufmann. Muss ein Haus wie die Staatsoper diese Balance anpeilen? Kann es eine eierliegende Wollmilchsau sein?

Die Staatsoper muss Abend für Abend die Besten der Welt versammeln. Das Schöne an der Oper ist dabei: Das müssen nicht nur schon bekannte Künstler sein. Beim Opernpublikum kann man sich eben durch einen einzigen stratosphärisch gesungenen Abend etablieren. Die nächste Saison drückt in den Besetzungen aus, wie ich das sehe. Es sind die genannten großen Namen ebenso da wie auch schon sehr bejubelte neue Namen, die noch nicht an der Staatsoper waren wie Asmik Grigorian, Pretty Yende oder Lisette Oropesa. Aber auch noch völlig unbekannte Künstlerinnen und Künstler, die es jetzt mit uns zu entdecken gilt.