Ein halbes Jahr ohne Burg und Oper – was macht das mit uns?

Und es stimmt ja auch. Bleiben die Theater geschlossen, die Konzerthäuser und Museen zu, spielen die Rockbands nicht wieder ihre bekannten Programme, es wird das Staatswerkl trotzdem weiterlaufen.

Und es gibt sie ja, die Kulturkonserve, derer man sich bedienen kann wie der gehamsterten eingelegten Gurkerln: Filme, Musik, Bücher sind ja nicht weg, im Gegenteil, man geht derzeit so oft am Bücherregal vorbei wie sonst nie.

Es wird einer Branche, deren gesellschaftliche Stellung längst nicht mehr so zentral ist, wie es in den Reden heißt, trotzdem schwerfallen, das alles nicht als Demütigung zu verbuchen. Die Kultur wird in Zeiten der Krise als Bereich eingereiht, dessen Anschaltknopf man erst finden muss, wenn alles andere schon wieder aufgedreht ist.

Im existenzialistischen Vierklang von Hammer und Tanz, Brot und Spielen kommt sie zwar gleich zwei Mal vor. Aber in jener nicht-wörtlichen Bedeutungslosigkeit, hinter die sie auch im regulären Leben so gern gedrängt wird. Es ist eh alles Kultur, Tanz meint hier halt was anderes, und Spiele gibt es im Sport, vor Geistern.