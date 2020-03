Kultur und Corona: Wir sind jetzt die Neo-Menschen

Okay, wer gerade im Homeoffice die Tücken der Technik niederringen muss, wird sich wohl nicht ausgerechnet in Windows verlieben.

Schon wieder ein verdammtes Update? Wirklich?

Sonst aber darf man sich derzeit schon so fühlen wie im Film „Her“ (2013): So schnell, in gerade mal sieben Jahren, wird Science-Fiction fast real. Die Hauptfigur Theodore Twombly ( Joaquin Phoenix) lebt nämlich ein Leben im Drinnen, das dank eines (zugegebenermaßen utopischen) Computerisierungsgrads fast ohne das Draußen auskommt.

In diesem Drinnen verliebt er sich in die neue Computerstimme – die realer ist als die eingeschränkten, oft fiktiven menschlichen Kontakte. Abends spielt er ein dreidimensionales Computerspiel, bei dem man klettern kann und Abenteuer in einem künstlichen Draußen erlebt.