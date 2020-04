Folgt in der Kunst eine Ära der Kälte?

Quer durch die Geisteswelt konstruierte sich in jener Zeit ein Menschentyp, den der Literaturwissenschafter Helmut Lethen in seinem 1994 erschienenen Standardwerk „Verhaltenslehren der Kälte“ als „kalte Persona“ bezeichnete: Das individuelle Ich verschwand hinter einer Maske, Unmittelbarkeit und Distanzlosigkeit wurden als Lächerlichkeit dargestellt. Was freilich nicht bedeutete, dass hinter der harten Schale nicht ein Mensch lebte und litt.

Max Beckmann (1884–1950), der an der ersten „Neue Sachlichkeit“-Ausstellung teilgenommen hatte, stilistisch aber weit von der sonst typischen Feinmalerei der Epoche entfernt lag, gelang es vielleicht am eindrucksvollsten, diesen Zwiespalt auf den Punkt zu bringen. Seine Figuren, die in Bildern oft mit Masken und Zirkuskostümen auftreten, scheinen sich gleichermaßen zu verkleiden und zu verstecken. In seinen Selbstbildnissen – viele davon entstanden im Exil – brauchte Beckmann gar keine Maske mehr: Es reichte der eigene kalte Blick, um die eingeigelte Existenz zu vermitteln.