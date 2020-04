Bundesliga-Vorstand: "Tests vor jedem Spiel wären notwendig"

Wäre eine Aufstockung der Liga eine Möglichkeit?

Wir können als Verein in der derzeitigen Situation natürlich auch im Sinne der Vereinsstatuten Ausnahmeregelungen schaffen. Das ist mit einer 2/3-Mehrheit in der Hauptversammlung möglich. Aber zuerst benötigen wir davor auf alle Fälle eine Ermächtigung durch den ÖFB. Das ist auf jeden Fall zwingend erforderlich. Also denkbar ja, aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht aktuell.

Am 16. April ist die Klubkonferenz, virtuell natürlich. Was werden Sie den Klubs da raten?

In erster Linie ist es wichtig, dass wir weiterhin den Zusammenhalt zeigen, nach innen und nach außen. Und es ist wichtig, dass alle nach außen Zusammenhalt zeigen und auch weiterhin unterstützen, wo es geht. Dass man etwa versucht die Fans auch in diesen Zeiten zu unterhalten. geschweige denn, dass man natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger von Fußballer-Seite darauf hinweist, dass es wichtig ist, die Maßnahmen der Regierung einzuhalten, um schnellstmöglichst wieder aus dieser Situation herauszukommen. Und dann in weiterer Folge geht es um jene Themen, die wir bereits angesprochen haben. In erster Linie ist es wichtig, dass wir Fußball spielen, wenn wir Fußball spielen können. Und dass wir schnellstmöglichst einen sportlichen Bewerb haben, der ordentlich abgeschlossen wird.