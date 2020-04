Coronavirus: Erste Fußball-Liga Europas zieht die Reißleine

Die belgische Fußball-Meisterschaft ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen worden. Diese vom Liga-Vorstand am Donnerstag getroffene Entscheidung muss noch auf der Generalversammlung abgesegnet werden, was aber nur auf Formsache gilt. Damit entfällt die 30. und letzte Runde des Grunddurchgangs sowie die danach geplanten Play-offs, Spitzenreiter Brügge wurde zum Meister erklärt.

Der neue Champion, der die Tabelle 15 Punkte vor Gent anführt, startet damit fix in der kommenden Gruppenphase der Champions League, für Gent ist ein Platz in der Champions-League-Qualifikation reserviert. Welcher Klub in welcher Europa-League-Phase einsteigt, ist offen, weil das Cupfinale zwischen Brügge und dem Vierten Royal Antwerpen noch nicht gespielt wurde. Ob beziehungsweise wann dieses Match stattfindet, soll eine Arbeitsgruppe festlegen.

Signalwirkung für Österreich

Dieses Gremium wird sich auch mit der noch ungeklärten Abstiegsfrage beschäftigen. Eine Aufstockung der höchsten belgischen Liga von 16 auf 18 Klubs scheint möglich. Im Play-off um den direkten Aufstieg in die 1. Liga war nämlich erst das Hinspiel gespielt, das Rückspiel ist ausgefallen. Nun könnten beide Teams aufsteigen. Anderlecht, der Klub des Österreichers Peter Zulj, beendete die Meisterschaft derweil an der achten Stelle und ist damit in der kommenden Saison nicht international vertreten.