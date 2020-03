Bergamo-Präsident über Corona-Krise: "Wie in einem Weltkrieg"

"Gegen einen unsichtbaren Feind"

Der Klub selbst beklagt jedenfalls den Tod von acht Mitarbeitern in seinem Umfeld. In der Gazetta dello Sport meldete sich am Sonntag Bergamo-Klubchef Antonio Percassi zu Wort: "Wir erleben eine unglaubliche Tragödie, der eine ganze Generation zum Opfer gefallen ist. Das Virus befällt auch jüngere Menschen. Wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Feind, es ist wie in einem Weltkrieg."

In Italien gibt es aufgrund des Coronavirus bereits mehr als 10.000 Todesopfer. "Die Leute in Bergamo sind zäh und beweisen auch in dieser Situation einen starken Charakter. Unser Klub umarmt jeden, der in dieser Zeit leidet", so Percassi.