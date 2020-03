Champions League in Mailand: Ein Fußballfest als Virenschleuder

Es hätte das Jahr von Atalanta Bergamo werden sollen. Stets ein Anhängsel der beiden Mailänder Großklubs, stieg der kleine Klub aus der 120.000-Einwohner-Stadt in dieser Saison bis in die K.o.-Phase der Champions League empor. Doch an Fußball kann im Moment niemand denken in der lombardischen Provinz.

Kaum eine Stadt ist so hart vom Coronavirus getroffen. Bergamo und Umgebung sind mit rund 6.000 Infizierten und in etwa tausend Toten das Zentrum der Pandemie in Europa. Bestattungsfirmen kommen im Moment mit der Produktion von Särgen nicht hinterher.

Soll nun ausgerechnet ein Fußballspiel der Atalanta Anstoß für die starke Verbreitung des Virus in der Region sein? Es scheint so.

Die Rede ist vom Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Valencia am 19. Februar. Atalanta muss für die Spiele in der Königsklasse nach Mailand ausweichen, weil das eigene Stadion den Anforderungen der UEFA noch nicht entspricht. 42.000 Fans aus Bergamo besuchten die Partie im nur 50 Kilometer nahe gelegenen Mailand.

Warum auch nicht? Zu diesem Zeitpunkt war Covid-19 noch eine Randnotiz in italienischen Medien. Den offiziell ersten infizierten Italiener gab es zwei Tage nach der Partie. Ganz klar, dass die Partie zum Fußballfest wurde.