Lunacek-Rücktritt: Wenn der Wind um die Ohren pfeift

Türkis über Grün: „Die Kritik der Künstler war zum Teil hart und beleidigend. Die Grünen sind es nicht gewöhnt, kritisiert zu werden. Die haben nicht so eine dicke Haut wie die geeichten Funktionäre in der ÖVP oder auch der SPÖ.“

Grün über Türkis: „Der Bundeskanzler war am Donnerstag am Abend über den bevorstehenden Rücktritt informiert. Er hatte keinen leichten Auftritt in der ZiB2. Sebastian Kurz hätte mit Lunacek und ihrem Rücktritt billige Punkte machen und vom Kleinwalsertal ablenken können. Hat er aber nicht.“

Entwarnung also in der Koalition.

Wie geht es nun weiter?

Vizekanzler Werner Kogler wird aus dem Vorfall seine Lehren ziehen. Er wird nicht noch einmal jemanden auf das glatte Kunst- und Kulturparkett schicken, der oder die sich dort nicht zu bewegen weiß. Lunacek ist eine versierte Europapolitikerin, aber in der Kunstszene wurde sie nicht akzeptiert und heftig attackiert. Kogler meinte am Freitag sinngemäß, dass eine Diskussion über seine Personalbesetzung wohl legitim sei.

Das führt schnurstracks in Richtung Nachfolge.