Ulrike Lunacek hatte keine Chance. Von Anfang an

Ulrike Lunacek sagte in ihrer Rücktrittsansprache ein paar wichtige Dinge. Zum Beispiel, dass zur Freiheit der Kunst auch die Verantwortung gehört. Und sie wies erneut auf das fragile Dreieck von Gesundheitsschutz, Eigenverantwortung und Wirtschaftlichkeit hin.

Was sie damit sagen will, ist: Man kann die Theater, Opernhäuser, Kinos und Konzertsäle nicht einfach aufsperren - und wieder im Vollbetrieb führen. Weil es unverantwortlich wäre. Denn normalerweise besuchen vielleicht 25.000 Menschen oder noch mehr die Bühnen und Säle in Wien. Das sind vielleicht 200.000 Besucher in der Woche. Und was ist, wenn einer darunter mit dem Coronavirus infiziert ist?

Ulrike Lunacek sagte zudem, dass die Coronakrise ein seit vielen Jahren bestehendes Problem offensichtlich gemacht habe: Viele, extrem viele freischaffende Künstler leben in prekären Verhältnissen. Dieses eklatante Problem hat sie geerbt - von der SPÖ. Denn die Sozialdemokraten waren über Jahrzehnte für die Kunstpolitik zuständig. Aber weder Claudia Schmied noch Thomas Drozda haben entscheidende Maßnahmen gesetzt. Sie haben bloß evaluieren lassen, wie schlecht es den Künstlern geht.

Und dieses enorme Problem: Es lässt sich nicht von heute auf morgen beseitigen.

So sitzt auf die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Ulrike Lunacek auf einem Schleudersessel.