Lukas Resetarits kritisiert Lunacek scharf

Der Kabarettist Lukas Resetarits wendet sich in einem Video scharf gegen den Umgang mit Kulturschaffenden in der Krise. "Geigen wir die ganze Grüne Kulturpartie ham - unter die 4 Prozent, wo sie hingehören", so Resetarits in dem Video.

Kunststaatssekretärin Ulrike Lunacek sei eine "schwarze Aussicht" für alle Kulturschaffenden auf, hinter und neben der Bühne. Resetarits verwies darauf, dass zwar Fluglinien unter Bedingungen fliegen dürfen, die Kultur aber nicht. "Wir aber spucken unser Publikum von der Bühne an", "wir sind wie Gift", sagt er. Das auf Facebook verbreitete Video entstand für die Initiative "OHNE UNS – Initiative der Veranstalter- und Tontechniker*innen" (Webseite hier). Ohne Beleuchter etc. sei es auf der Bühne "schwarz", so Resetarits. Das Video gibt es hier: