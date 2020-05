Ulrike Lunacek: Die loyale Einspringerin

Eines muss man Ulrike Lunacek lassen: Sie packt an, wenn es hart auf hart kommt. Nur war sie damit nicht besonders erfolgreich.

Heute, Freitag, wird die grüne Staatssekretärin für Kultur ihren Rücktritt bekanntgeben. Es ist bereits der zweite in ihrer langen Politik-Karriere.

Größter Triumph, größte Niederlage

2009 wurde Lunacek Delegationsleiterin der Grünen im EU-Parlament, 2013 wurde sie Vizepräsidentin der Grünen/EFA-Fraktion. Ihren größten Triumph feierte sie bei der EU-Wahl 2014, als sie mit 14,52 Prozent das historisch beste Ergebnis für die Grünen holte.

Auf den größten Triumph folgte die größte Niederlage: 2017 flogen die Grünen mit ihr als Spitzenkandidatin mit nur 3,8 Prozent aus dem Nationalrat.

Lunacek - und das rechnen ihr viele in der Partei bis heute hoch an - sprang damals ohne zu zögern ein, als die damalige Parteichefin Eva Glawischnig nur wenige Monate vor der Wahl zurückgetreten war.

Sie sei schlecht beraten worden, die Themenlage sei für die Grünen keine einfache gewesen, der Wahlkampf sei nicht professionell aufgebaut. Viele Gründe fand man im Nachhinein für die Niederlage bei der Wahl. Ihr persönlich wurde das aber nicht bzw. kaum angekreidet.

Weg - und wieder da

Lunacek zog sich damals aus dem Bundesvorstand der Grünen zurück und verzichtete auch auf ihr Mandat im EU-Parlament, das ihr zugestanden hätte. Sie schrieb eine Familienbiografie, war als Wahlbeobachterin unterwegs, während Werner Kogler die grüne Bundespartei, die mit einem Berg an Schulden aus dem Wahlkampf dastand, wieder aufbaute.

Im Jahr des Wiederaufbaus war Lunacek allerdings bei jeder Grün-Veranstaltung dabei, engagierte sich im Hintergrund. Und rückte nach dem Wahlsieg im September 2019 plötzlich wieder in den Vordergrund.

Während den Koalitionsverhandlungen war sie bald als Ministerin im Gespräch - man verortete sie aber eher im Außenamt oder bei den Europa-Agenden.

Überrascht waren deshalb viele, als Lunacek schließlich im Vizekanzleramt als Staatssekretärin für Kultur landete. Für sie sprach damals, dass sie Vizekanzler Kogler mit ihrer Expertise bei Europa-Themen beraten sollte - die Grünen wollten da einen Fuß in der Tür haben, nachdem die ÖVP in der Regierung die Europa-Agenden und das Außenamt besetzt hatten.

Intern heißt es aber auch, den Grünen mangelte es schlicht an Optionen: Es musste eine Frau sein, weil in der grünen Ministerriege Geschlechterparität herrscht. Und diese Frau sollte idealerweise auch Fachwissen und Kontakte in der Kultur mitbringen.

Und so sprang Lunacek schon ein zweites Mal bei einem Job ein, der für sie nie ein einfacher war.