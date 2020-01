Staatssekretärin Lunacek: "Ich mag das Widerständige"

Lunacek, am 26. Mai 1957 in Krems an der Donau geboren, war unter anderem von 1999 bis 2009 Abgeordnete der Grünen zum Nationalrat, ehe sie ins EU-Parlament wechselte (ab Juli 2014 Vizepräsidentin). Nach den großen Zwistigkeiten in ihrer Partei war sie bei der Nationalratswahl 2017 die Spitzenkandidatin der Grünen. Und sie übernahm, wiewohl sie sich nichts hatte zu Schulden kommen lassen, die Verantwortung für das Debakel: Am 17. Oktober trat sie von allen Ämtern und als EU-Abgeordnete zurück.

Mit dem Angebot, an die vordere Front zurückzukehren, dürfte sich Kogler also auch für ihr Engagement bedankt haben, als Peter Pilz mit ein paar Getreuen eine eigene Liste gründete.Die politische Laufbahn hatte bereits 1995 begonnen. Und Lunacek bekannte sich von Anfang an zu ihrer Beziehung zu einer Frau. „Ich habe nie verstanden, warum sich wer davor fürchtet, dazu zu stehen, wen man liebt. Meine Eltern waren damals in Australien auf Urlaub. Es gab noch keine Handys, also schrieb ich ihnen ein Fax. Soll ich die Anekdote erzählen?“