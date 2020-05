Covid-19: Vorarlberg öffnet alle seine Grenzübergänge

Das Land Vorarlberg wird ab Sonntag, 0.00 Uhr, alle seine Grenzübergänge nach Deutschland, Liechtenstein und die Schweiz öffnen. Das kündigte Sicherheitslandesrat Christian Gantner ( ÖVP) am Freitagabend an. Die Covid-19-Einreisebestimmungen der Gesundheitsbehörden für Österreich blieben aber aufrecht, betonten Gantner und Landespolizeidirektor Hans-Peter Ludescher in einer Aussendung.

In welchen Fällen Quarantäne angeordnet wird

Die Einreise nach Österreich sei damit weiter nur unter bestimmten Umständen erlaubt. Österreicher und Personen mit Hauptwohnsitz im Bundesgebiet müssen bei der Einreise ein aktuelles ärztliches Gesundheitszeugnis mitführen, das Covid-19-Freiheit bescheinigt. Andernfalls ist eine 14-tägige Heimquarantäne anzutreten. Davon ausgenommen sind Berufspendler und der Güter- und Warenverkehr. Auch gibt es "besonders berücksichtigungswürdige Gründe im familiären Kreis", die ein Abgehen von dieser Regelung ermöglichen, etwa bei einer grenzüberschreitenden Lebenspartnerschaft.