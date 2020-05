Coronavirus: Stornoregelung für Bahnkarten

Aufgrund der COVID-19-Pandemie können viele Fahrgäste ihre bereits gebuchten Tickets nicht nutzen. Die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf) hat die wichtigsten Fahrgastrechte im Bahnbereich sowie Sonderregelungen der ÖBB-Personenverkehr für Fahrgäste zusammengefasst und steht Betroffenen bei Fragen zu Ihren Ansprüchen kostenlos und provisionsfrei zur Verfügung.

"Im Sinne der Attraktivität des Öffentlichen Verkehrs begrüßen wir, dass die meisten Verkehrsunternehmen bzw. Verkehrsverbünde kulante Regelungen für ihre Stammkunden veröffentlicht haben. Wir gehen davon aus, dass auch die übrigen Unternehmen entsprechende Angebote einführen werden", so Maria-Theresia Röhsler, Leiterin der apf, in einer Aussendung am Freitag.

Rückerstattungen

Wird eine Bahnfahrt nicht durchgeführt bzw. ist eine Verspätung von mehr als 60 Minuten zu erwarten gilt grundsätzlich: Rückerstattet werden die Kosten des Fahrscheins für den Teil oder die Teile der Fahrt, die nicht durchgeführt wurden, sowie für die Teile, die bereits durchgeführt wurden, wenn die Fahrt nach den ursprünglichen Reiseplänen des Fahrgasts sinnlos geworden ist, gegebenenfalls zusammen mit einer Rückfahrt zum ersten Ausgangspunkt.