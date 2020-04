ÖBB-Betrieb ab 11. Mai wieder auf ursprünglichem Niveau

Die schrittweise Rückkehr zur Normalität in der Coronakrise wird auch den ÖBB wieder ein höheres Fahrgastaufkommen bescheren. ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä kündigte am Donnerstag eine Verdichtung des Bahnverkehrs an, am 11. Mai werde man den Betrieb auf das ursprüngliche, volle Niveau ausdehnen. Bei der Einhaltung der Schutzmaßnahmen setzen die ÖBB auch auf die Eigenverantwortung der Fahrgäste.

"Wir freuen uns, wenn die Züge wieder voller werden", sagte Matthä. Er erwartet schon ab 4. Mai einen Anstieg im Nah- und Regionalverkehr, da werden die Züge zu den Stoßzeiten verstärkt. Die Fahrgastzahlen liegen aktuell um 80 bis 90 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Mit einem Vollbetrieb der Schulen werde man bis auf zehn Prozent an frühere Werte herankommen, meinte Matthä.

Fahrgast-Charta

Zum Schutz der Fahrgäste und der Mitarbeiter angesichts der Pandemie wurde bereits eine "Fahrgast-Charta" präsentiert. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler ( Grüne) ist zuversichtlich, dass sich die Coronasituation trotz verstärkten Passagieraufkommens weiter entspannt. "Wir sind im Austausch mit den Verkehrsbetrieben, um das vorsichtige und kontrollierte Hochfahren des öffentlichen Lebens mit gut koordinierten Maßnahmen zu begleiten", betonte Gewessler. Was im Supermarkt funktioniere, solle auch in den Zügen klappen.

Mund-Nasen-Schutz

Matthä setzt auf Mitarbeit der Kunden durch Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (- "am besten schon auf dem Bahnsteig" -), durch Nutzen der Züge in ihrer gesamten Länge, durch Abstandhalten beim Ein- und Aussteigen und gleichmäßige Verteilung im Zug. "Gemeinsam mit unseren Desinfektions-und Reinigungsmaßnahmen ist das eine gute Möglichkeit, den öffentlichen Verkehr wieder zu nutzen", sagte der ÖBB-Chef.