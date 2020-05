Ungarns Corona-Notstandsgesetz gerät unter Beschuss der EU

Regierung per Dekret und ohne Parlament - und das auf unbestimmte Zeit - Einschränkung der Meinungsfreiheit. Die von Ungarns Premier Viktor Orban und seiner FIDESZ-Partei beschlossene Notstandsverordnung, stößt seit längerem europaweit auf massive Kritik. Jetzt äußert sich auch Brüssel offiziell dazu.

Einschränkungen zurückfahren

In der Corona-Krise ist es aus Sicht der EU-Kommission an der Zeit, die Einschränkung von Grundrechten zurückzufahren. Vor allem im Falle Ungarns werde man darauf strikt achten, sagte Vizepräsidentin Vera Jourova am Donnerstag im Europaparlament.