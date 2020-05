Corona-Folge: Asylanträge in der EU um ein Viertel gesunken

Seit in der Corona-Pandemie in Europa die Grenzbalken herunter gingen, ist auch die Zahl der Asylanträge und jene der Flüchtlingsankünfte um teilweise mehr als vier Fünftel gesunken. So registrierte die EU-Asylbehörde EASO heuer von Jänner bis Ende April im Jahresvergleich um ein Viertel weniger Asylanträge. Das berichtet die Welt unter Berufung auf bisher unveröffentlichte Zahlen der Behörde.

Demnach stellten knapp 165.000 Personen einen Asylantrag – ein Rückgang von 25 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die meisten Asylanträge wurden heuer mit 37.471 in Spanien gestellt – von Migranten aus Kolumbien, Venezuela und Honduras.

Darauf folgt Deutschland mit 33.714 Asylbewerbern, die Mehrheit davon waren Flüchtlinge aus Syrien. In Frankreich wurden rund 29.000 Anträge gestellt, in Griechenland 21.000 und in Italien rund 8.000.