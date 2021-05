Angesichts der verbesserten Epidemie-Situation sind heute in Tschechien mehrere Corona-Lockerungen in Kraft getreten. Vor allem durften nach einigen Monaten die Outdoor-Plätze der gastronomischen Einrichtungen erstmals wieder geöffnet werden. Außerdem wurde der Präsenzunterricht in den Schulen ausgeweitet, und im Freien kann es wieder Kulturveranstaltungen geben. Für den Besuch eines Restaurants sowie die Teilnahme an einer Kulturveranstaltung ist ein aktueller negativer Corona-Test, die vollendete Impfung oder ein höchstens 90-tägiger Abstand nach einer Genesung von Covid erforderlich. Die Nachweise sollen in den Lokalen nicht die Kellner, sondern Polizei oder Mitarbeiter der Hygiene-Behörde stichprobenweise kontrollieren. An einem Tisch dürfen höchstens vier Personen sitzen und zwischen den Tischen müssen 1,5-Meter-Abstände eingehalten werden. An Kulturveranstaltungen dürfen 700 sitzende Personen mit Masken teilnehmen.

Die Maskenpflicht gilt auch für die Schüler. Bis auf einige Ausnahmen in bestimmten Regionen mit schlechterer Corona-Situation läuft schon der Präsenzunterricht im vollen Ausmaß in den Volksschulen (Kinder von sechs bis 15 Jahre). Die vorgeschriebene Frequenz von Tests für die Schüler ist bei Anwendung der PCR-Methode einmal in zwei Wochen, bei der Antigen-Methode mit einmal pro Woche festgelegt. Geöffnet wurden auch die Fitnesscenter und andere Sporteinrichtungen, wobei jeder Besucher mindestens 15 Quadratmeter Fläche für sich haben muss.