Unmut in der Türkei: Touristen vom harten Lockdown ausgenommen

"Türkei unbegrenzt, jetzt ohne Türken erhältlich", heißt es auf einem Satire-Werbeplakat an den mediterranen Küsten des Landes. Zwei Kinder laufen an einem Strand entlang, weiter unten steht: "Machen Sie sich keine Sorgen, Millionen sind zu Hause." Die Türken reagieren in den Sozialen Medien mit Witz und Zynismus auf eine umstrittene Lockdown-Regelung: Die Menschen dürfen bis zum 17. Mai nur aus dringenden Gründen auf die Straße. Urlauber dürfen sich jedoch frei bewegen.

Die Konsequenz daraus sind absurd anmutende Szenen. Einem Türken in der Urlaubsregion Datca wurde erst kürzlich eine Strafe aufgebrummt, weil er schwimmen ging. Ukrainische Touristen dagegen blieben unbehelligt. Die Regelung sorgt wie auch ein Verkaufsverbot für Alkohol während des Lockdowns für Unmut in der türkischen Bevölkerung. Die Ausnahmeregelung für Urlauber hat aber durchaus Vorteile.

In der Istanbuler Altstadt etwa haben Touristen den Platz zwischen der berühmten Hagia Sophia und der Blauen Moschee quasi für sich. Polizisten kontrollieren den Zutritt. Es ist ungewöhnlich ruhig: Vogelgezwitscher statt Verkehrslärm und Rufen von fliegenden Händlern. Urlauber schießen Fotos vor zartrosa blühenden Bäumen.