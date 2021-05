Keine Massenspektakel möglich: Es bleibt noch still im Land

„Wir haben bis zuletzt darum gekämpft und jedes mögliche Szenario durchgespielt“, beschreibt Karl Katoch die Planung der vergangenen Wochen. „Aber am Ende bleibt uns nur die Absage.“ Das Erzbergrodeo unter Enduro-Fahrern seit Jahrzehnten als härtestes Motorradrennen der Welt bekannt und beliebt kann auch heuer nicht starten, coronabedingt. Plangemäß hätte es Mitte Juni stattfinden sollen.

Die Öffnungsschritte der Bundesregierung ab Mittwoch, 19. Mai, geben das aber nicht her. Sie bremsen gewisse Großveranstaltungen aus Sicherheitsgründen noch ein: Dazu zählen jene, die keine fixen Sitzplätze vergeben können, darunter das Erzbergrodeo, das alljährlich bis zu 50.000 Menschen nach Eisenerz in der Obersteiermark zieht. Allein die Motorradfahrer und ihr Begleittross sind zahlenmäßig mit an die 6.500 Personen größer als die Stadt an Einwohnern hat, das sind um die 4.300.

Für die 1.500 Motocrossfahrer ist das Rodeo Herausforderung und Spaß, für die Stadt ein Geschäft doch die Öffnungsverordnung erlaubt Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze nur mit maximal 50 Teilnehmern. „Die Einhaltung der neuen Bestimmungen und Richtlinien macht eine Durchführung des Erzbergrodeos heuer nicht möglich“, bedauert Katoch, Organisator und Erfinder des Spektakels. „Wir schauen jetzt in die Zukunft und richten unsere volle Konzentration auf 2022.“