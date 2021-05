Ein Konzertsommer mit dem Frequency? "Unmöglich ist es nicht"

In der Branche wartet man daher auf weitere Lockerungen. Für den 1. Juli wurden solche von der Bundesregierung in Aussicht gestellt. Darauf beruht auch die Hoffnung Tatars, von 19. bis 21. August wenigstens eines der mehrtägigen Großfestivals – das Frequency in St. Pölten mit üblicherweise bis zu 50.000 Besuchern pro Tag – halten zu können. „In den nächsten zwei Wochen werden wir konkrete Gespräche führen, unter welchen Bedingungen das möglich ist“, erklärt Tatar.

Eines sei klar: Es müsste auf Stehplatzbasis und mit einem möglichst normalen Ablauf sein. Barracuda konzentriere sich nun ganz darauf, „das Frequency als Pilotprojekt ins Rennen zu schicken. Wir haben drei Monate Zeit, um gemeinsam etwas zusammenzustellen. Unmöglich ist es nicht.“

Die Festivalpläne in anderen Ländern, wie etwa beim belgischen Pukkelpop, das zur selben Zeit stattfinden soll, stimmen ihn optimistisch. „Und in den USA sieht man, dass die Vorverkäufe enorm gut laufen. Es gibt viele, die ihr altes Leben zurückhaben wollen“, meint Tatar.