Österreich öffnet wieder: Das sind die Regelungen

Die Coronavirus-Lage in Österreich entspannt sich weiter. Am Montag gab es gleich drei Positiv-Rekorde. So fiel die Sieben-Tages-Inzidenz erstmals seit knapp sieben Monaten unter 100, erstmals seit Mitte Oktober gab es auch - jedoch bei deutlich niedrigeren Sonntagstestzahlen - weniger als 1.000 Neuinfektionen und erstmals seit rund sieben Wochen müssen weniger als 400 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden.

Grund genug für die Regierung, am Öffnungsplan festzuhalten. 17 Seiten hat die neue Verordnung aus dem Gesundheitsministerium, wie die Öffnung ablaufen soll.

Seit 14 Uhr ist eine Pressekonferenz der Regierung im Gang, wo alle Details bekannt gegeben werden.