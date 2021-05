In elf Tagen wird aufgesperrt: Diese Regeln gelten ab 19. Mai

Bereits am 17. Mai beginnt österreichweit der Präsenzunterricht an den Schulen. In den Unterstufen-Klassen muss ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) getragen werden, in Oberstufen gilt hingegen die FFP2-Masken-Pflicht. Drei Mal pro Woche erfolgt ein Test, wobei Wien hier verstärkt die aussagekräftigeren PCR-Tests (in Form von Gurgeltests) zum Einsatz bringen will. Das kündigte zuletzt Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) an. Die Berufsgruppentestung der Lehrer erfolgt mit überwachten Selbsttests in der Schule. Singen und Sport sind nur im Freien erlaubt. Schlecht sieht es aktuell noch mit mehrtägigen Schulveranstaltungen (Ausflüge etc.) aus: Sie sind bis auf Weiteres nicht erlaubt.