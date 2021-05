Die neuen Einreiseregeln nach Österreich ab 19. Mai

Ab 19. Mai werden die Einreisebeschränkungen für viele EU-Länder gelockert. Damit können zu Pfingsten ausländische Gäste leichter nach Österreich kommen.

Österreich orientiert sich bei seinen Einreiseregeln an der Corona-Ampel der EU-Gesundheitsagentur ECDC. Aus Ländern, die auf der ECDC-Karte grün oder orange eingefärbt sind, soll die Einreise ab 19. Mai auflagenfrei möglich sein. Bei der Einreise aus (hell-)roten Gebieten reicht künftig ein negativer Coronatest oder ein Nachweis über Impfung oder Genesung nach einer Corona-Infektion. Für Einreisende aus dunkelroten Gebieten soll dagegen die zehntägige Quarantänepflicht nach der Einreise mit einem Freitesten ab dem fünften Tag weiter bestehen. Ob bei der Einstufung wie die EU-Gesundheitsagentur nach Regionen unterscheiden wird, ist noch nicht klar.

Auflagenfrei einreisen kann man dadurch aus jetziger Sicht ab dem 19. Mai aus Finnland, Island, Portugal und Malta.

Keine Quarantänepflicht für gibt es ab 19. Mai für Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Norwegen, Rumänien, die Slowakei und Tschechien.

Ein negativer Corona-Test oder ein Nachweis für Geimpfte und Genesene und weiterhin in Quarantäne müssen Einreisende aus diesen Ländern: Frankreich, Kroatien, Litauen, Niederlande, Polen, Schweden, Slowenien, Spanien, Ungarn und Zypern. Hier liegt die 14-Tage-Inzidenz in einigen Regionen oder landesweit bei mehr als 500.

Zu beachten gilt beim Verreisen aber auch, dass es umgekehrt auch weiterhin Einreisebeschränkungen in zahlreichen Ländern gibt. In den meisten Ländern gilt für Personen, die aus Österreich einreisen, die Auflagen eines negativen Coronatests und in mehren Ländern auch eine verpflichtende Quarantäne nach der Einreise. Einige Länder erlauben Einreisen für Touristen noch gar nicht. Nur in einigen wenigen Länder gibt es bisher Ausnahmen für Geimpfte und Genesene. Ein Überblick über die derzeit geltenden Bestimmungen in den europäischen Ländern finden Sie hier: