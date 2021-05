Kurz: Österreich auf gutem Weg + Wien schaltet 10.000 neue Impftermine frei

Erstmals seit Mitte Februar ist am Samstag die Anzahl der bekannten, aktuell mit Corona Infizierten in Kärnten auf in den dreistelligen Bereich gesunken. 920 Coronafälle waren mit Stand 9.00 Uhr in der Statistik, so der Landespressedienst. Die Belegung der Covid-Stationen in den Krankenhäusern stieg leicht, blieb aber unter 50. Neun aktiv Infizierte lagen in einem Intensivbett, 39 weitere auf einer Normalstation. Ein weiterer Patient starb mit bzw. an Corona.

Die Infektionszahlen waren weiter rückläufig. 64 Kärntnerinnen und Kärntner wurden innerhalb von 24 Stunden neu positiv getestet. Der Sieben-Tage-Durchschnitt der täglichen Neuinfektionen sank weiter auf 89. Von 871 PCR-Testergebnissen seit Freitagfrüh waren 7,3 Prozent positiv.

Die Landespolitik appellierte am Samstag in einer Aussendung an die Bevölkerung, trotz der Entspannung der Situation weiter auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu achten. "Gerade jetzt, wo wir uns auf einem guten Weg befinden und die ersten Öffnungsschritte bevorstehen, ist es aber wichtiger denn je, Eigenverantwortung zu zeigen", sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) machte die rückläufigen Zahlen an der "hohen Testkapazität" und am Fortschritt bei den Imfpungen fest. Laut Ampel-Kommission testet Kärnten im Bundesländervergleich gerechnet auf die Bevölkerung am wenigsten. Rund 50.000 Kärnten haben bisher beide Impfdosen erhalten, weitere 120.000 Kärntner die Erstimpfung.