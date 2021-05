Kurz: Österreich auf gutem Weg

Der Kanzler sieht dies als Bestätigung der Strategie der regionalen Differenzierung. Damit sei es gelungen, "so viel Freiheit wie möglich und so viel Einschränkung wie notwendig zu gewährleisten". Mittlerweile sei die Situation auch in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wieder sehr gut. Daher würden nun auch in Wien weitrechende Öffnungsschritte möglich, so Kurz.

Im internationalen Vergleich habe Österreich die dritte Welle deutlich besser gemeistert als viele andere Länder, argumentierte der Bundeskanzler. Ein extremer Anstieg der Ansteckungszahlen habe vermieden werden können. Ermöglicht habe dies die "intensive Teststrategie". Hierzulande sei seit Jahresbeginn fast vier Mal so viel getestet worden wie etwa in Deutschland, betonte Kurz. Das habe zwar zu höheren Infektionszahlen in der Statistik geführt, dafür sei die Dunkelziffer dementsprechend reduziert worden.