Team Astra, Team Pfizer? Woher die plötzliche Impfstoff-Loyalität kommt

Rapid oder Austria? Beatles oder Stones? Grünes oder oranges Twinni?

Es gibt Grundsatzfragen, die die Menschheit in Gruppen teilen. Seit Kurzem zählt jene nach dem erhaltenen Covid-Impfstoff – in Österreich kommen derzeit vier Vakzine in Frage – dazu. Je mehr (junge) Menschen immunisiert werden, desto schneller verbreitet sich ein Phänomen, das der Guardian jüngst als „lachhafte Impfstoff-Loyalität“ bezeichnete: Geimpfte identifizieren sich mit „ihrem“ Vakzin, posten euphorisch Impf-Selfies in den sozialen Medien und garnieren sie stolz mit Hashtags à la #pfizered oder #TeamAstra.

Im hippen Online-Shop Etsy werden seit einiger Zeit sogar passende Fan-Artikel angeboten. Neben neutralen Pullis mit dem Aufdruck „Vaccinated“ (geimpft) findet man T-Shirts, die eine Verbundenheit zum jeweiligen Impfstoff demonstrieren: „Moderna Alumni“ (Moderna Absolvent), „Team Pfizer“ oder „Team Astra“. Die New York Times taufte den überraschenden Mode-Trend auf den Namen „Pharmcore“.