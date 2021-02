"Vaxxies": Impf-Selfies werden zum Social-Media-Trend

Die Fotomöglichkeiten hielten sich im vergangenen Jahr mangels Urlaub und Partys in Grenzen. Dafür gibt es jetzt einen neuen Selfie-Trend, der seit einigen Wochen die sozialen Medien erobert: Auf Twitter, Instagram und Facebook posten immer mehr Menschen Fotos während oder nach ihrer Corona-Impfung - wofür die New York Times Ende Dezember die Wortkreation "Vaxxie", eine Mischung aus "Vaccine" (Impfung) und "Selfie", aus der Taufe hob.

Nicht jedes Vaxxie ist streng genommen ein Selfie (mit dem eigenen Arm und Smartphone aufgenommen), doch was zählt, ist die Botschaft, die damit vermittelt wird: Seht her, ich bin geimpft und stolz darauf. Aufgrund der Impf-Reihenfolge findet man derzeit vor allem Vaxxies von Pflegern, Krankenschwestern und Ärzten - in Österreich allen voran Christoph Wenisch, dessen ausdrucksstarkes Spritzen-Bild mit Siegesfaust um die Welt ging.