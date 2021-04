Rendezvous mit der Nadel, oder: Endlich wieder Partystimmung

Bedächtig knöpft er sein Hemd auf, lässt es fallen, ergreift die Hand seiner Frau und schiebt den Ärmel seines T-Shirts sanft über die Schulter. Nein, das ist keine Szene aus „50 Shades of Grey“ – sondern der Beginn des offiziellen Impfvideos (Selfies sind ja so last season ...) von Staatschef Justin Trudeau. Der kanadische Prince Charming ließ sich sein Astra-Zeneca-Vakzin vor laufender Kamera mitten ins großzügige Oberarmtattoo jagen und sah dabei aus wie ein Rockstar: die Haare zerzaust, die gemusterten Socken auf die Maske abgestimmt, den Impf-Arm lässig auf den Oberschenkel gestützt.

Oh, Justin.

Doch nicht nur ein Premierminister will gut gestylt zum Stichtag erscheinen. Der nahende Impftermin wirft für viele eine Frage auf, die sich sehr, sehr lange nicht gestellt hat: Was zieh ich da bloß an?? Single-Freundin S. hat sich für ihren Slot im wenig glamourösen Austria Center extra ein Kleid mit Schulter-Cut-outs zugelegt, um ihre Rückkehr ins Leben gebührend zu zelebrieren. Motto: Nadel verpflichtet. Nach einem Jahr ohne soziale Events bietet die Injektion für sie endlich wieder eine Gelegenheit, sich ordentlich zu schminken und aufzubrezeln. Außerdem will sie vorbereitet sein, falls sie in der Warteschlange oder im Impf-Team dem Mann ihres Lebens begegnet – man weiß ja nie.

Justin Trudeau jedenfalls dürfte mit seinem praktikablen Hemd-über-Leiberl-Look zum Trendsetter in Sachen Herren-Impfmode avancieren. Nachdem (zu) viele geimpfte Politiker vor ihm ihre behaarten Männerbrüste in die Kameras streckten, sorgt sein Auftritt in der Apotheke nun für Begeisterung im Netz.

Auch bei Astra Zeneca dürfte man zufrieden sein. Gerüchten zufolge hängt das Poster bereits in der PR-Abteilung.