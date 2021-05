Derzeit kaum Erstimpfungen mit Astra Zeneca

Das Rückgrat der österreichischen Impfaktion ist nach aktuellem Stand das Mittel von BionTech/Pfizer. Von zehn Impfungen wurden in Österreich bisher sieben mit diesem Wirkstoff durchgeführt, zwei mit Astra Zeneca und eine mit Moderna. Astra Zeneca wird im Moment kaum noch verimpft. Von 315.000 Personen, die in der Vorwoche ihren ersten Stich erhalten haben, bekamen 34.184 den Wirkstoff von Astra Zeneca.

Grund dafür sind viele offene Zweitimpfungen, wie das Gesundheitsministerium auf KURIER-Anfrage erklärt: "In Österreich muss Astra Zeneca aufgrund der vorhandenen und erwarteten Liefermengen derzeit hauptsächlich für Zweitimpfungen vorgesehen werden. Jedoch werden auch weiterhin Erstimpfungen durchgeführt."

Über 100.000 Impfungen an einem Tag

Vorige Woche wurden in Summe 424.618 Corona-Impfungen durchgeführt - so viele wie nie seit Beginn der Impfaktion Ende Dezember. Allein am Freitag gab es 101.399 Impfungen. Insgesamt haben damit drei von zehn Österreichern zumindest den ersten Stich erhalten (2,7 Mio.).

In den kommenden Tagen wird außerdem die Zahl von einer Million voll Immunisierten erreicht. Bei den über 85-Jährigen stagniert die Impfung allerdings. Und der Wirkstoff von AstraZeneca wird kaum noch verimpft.