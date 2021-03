Nova-Rock-Absage: Ewald Tatar - "Massiv enttäuschende Ignoranz der Pop-Kultur"

Warum wurde dieses Datum auf den 1. Juli verschoben?

Ich nehme an, weil danach alle Hochkulturveranstaltungen folgen - seien es jetzt Grafenegg oder die Salzburger Festspiele. Aber die Ignoranz gegenüber der Pop-Kultur ist ärgerlich, frustrierend und massiv enttäuschend. Wir kriegen keine Antworten auf unsere Mails, da haben wir es mit Personen zu tun, die sich einfach stumm stellen. Und das ist ein Zeichen, dass ihnen die Pop-Kultur in dem Land völlig egal ist. Sie machen alles, um die Hochkulturveranstaltungen, die eh schon hochsubventioniert sind, in irgendeiner Art und Weise zu ermöglichen. Bitte das nicht falsch verstehen: Ich habe nichts gegen solche Veranstaltungen, die sind absolut wichtig. Aber dass man es nicht der Mühe wert findet, für die Pop-Sparte, die Millionen Tickets im Jahr verkauft, in irgendeiner Art und Weise etwas zu tun, ist letztklassig.

Gab es auch schon Absagen von Künstlerseite?

Von Bands habe ich bis dato noch gar nichts bekommen. Sie wurden darüber informiert, dass das Nova Rock nicht stattfindet, und die Gegenfragen waren dann natürlich gleich, wann wird das Nova Rock 2022 sein. Aber dazu gibt es noch keine Entscheidungen. Klar ist nur, dass zum Beispiel System Of A Down, egal ob die Band entscheidet die ganze Tour abzusagen oder nicht, 2021 nicht in Österreich spielen wird.