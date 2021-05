Neue Corona-Regeln: Die Grillparty fällt vorerst noch aus

Wäre diese Feier im Garten – was ändert sich?

Das Sozialministerium wollte sich nicht zum Verordnungsentwurf äußern, man „beteilige sich nicht an Spekulationen“. Aber es liegen Informationen vor, die an die Verwaltungsbehörden gingen: Demnach müsste so die bisher bekannt gewordenen Regeln die Feier bei der Bezirkshauptmannschaft angemeldet werden, da der Garten nicht in den „privaten Wohnbereich“ falle, erläutert Helmut-Theobald Müller, Sprecher der steirischen Bezirkshauptleute. Somit gelten die Regeln für Veranstaltungen ohne fixe Sitzplätze. Sie sind ab elf Teilnehmern meldepflichtig, ein eMail bis spätestens eine Woche davor reicht. Aber es müsste ein Covid-Beauftragter genannt sowie ein Corona-Präventionskonzept eingereicht werden. Eine Eintrittstestpflicht besteht nicht.