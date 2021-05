Im Test: Die neuen "Alles Gurgelt"- Boxen in Wien

Montagabend wurden die neuen Gurgelboxen in Wien vorgestellt. Beim ersten Anruf am selben Abend bei der Hotline 1450 hieß es: "Bitte warten". Nach 20 Minuten Wartezeit, wusste jedoch noch niemand, was es denn mit den sogenannten "Gurgelboxen" auf sich habe.

"Wir wissen nicht, wie wir sie dafür anmelden sollen", hieß es. "Wir haben dazu keine Informationen, aber Sie können sich doch online anmelden", sagte eine Dame am Telefon. Aber das Angebot sei doch als analoge Variante geschaffen worden. "Leider, wir wissen nichts", hieß es weiter.