Die Forscher entnahmen geimpften Menschen Blutproben und setzten diese im Labor künstlich hergestellten Pseudoviruspartikeln aus. Zwar fielen laut Landau die Zahl der Antikörper bei den indischen Varianten geringer aus: "Es gab aber genug, die funktionieren, sodass wir glauben, dass die Impfstoffe hochgradig schützen werden."

Die zuerst in Indien entdeckte Coronavirus-Variante B.1.617 hat sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits in dutzenden Ländern und auf allen Kontinenten ausgebreitet. Auch die neuere Variante B.1.618 hat sich in Indien bereits stark ausgebreitet.

Die EU geht auch von einer Wirksamkeit der Vektor-Impfstoffe wie Astra Zeneca aus: "Wir nehmen aber auch an, dass die Vektorvirus-Impfstoffe effektiv sind. Wir sind dabei, mehr Daten aus Indien zu erhalten, wo eine Version des Astra-Zeneca-Impfstoffes verwendet wird, um das Ausmaß des Schutzes bestimmen zu können", sagte Marco Cavaleri, Leiter der Abteilung Biologische Gesundheitsgefahren und Impfstrategien der EMA, vor einer Woche.