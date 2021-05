Drei Verdachtsfälle der indischen Coronavirus-Variante B. 1.617 sind zuletzt im Burgenland bestätigt worden. Was die Wirksamkeit der in der EU zugelassenen Impfstoffe gegen diese Varianten betrifft, beruhigten Mittwochnachmittag Vertreter der Europäischen Arzneimittelagentur bei einer Pressekonferenz. "Es gibt sehr beruhigende Daten, dass zumindest die mRNA-Impfstoffe in der Lage sind, diese (indischen, Anm.) Varianten in einem Ausmaß zu neutralisieren, dass ein ausreichender Schutz garantiert ist", sagte Marco Cavaleri, Leiter der Abteilung Biologische Gesundheitsgefahren und Impfstrategien der EMA.

"Wir nehmen aber auch an, dass die Vektorvirus-Impfstoffe effektiv sind. Wir sind dabei, mehr Daten aus Indien zu erhalten, wo eine Version des Astra-Zeneca-Impfstoffes verwendet wird, um das Ausmaß des Schutzes bestimmen zu können", sagte Cavaleri. Insgesamt sei man aber sehr zuversichtlich, dass die Impfungen generell auch die indische Variante abdecken.

"Impfungen werden auch gegen diese Mutante wirken", schreibt auch der deutsche Immunologe Carsten Watzl auf Twitter. Grund für seine Einschätzung ist eine neue vorab veröffentlichte Studie von einem Team aus indischen und britischen Wissenschaftern.