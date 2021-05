Rund 40 Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen

Samstagnachmittag war wieder Tag der Proteste in Wien. 40 Kundgebungen wurden im Vorfeld angemeldet, wobei vier davon von der Polizei wegen „erhöhten Gewaltpotenzials“ untersagt worden sind. Einerseits handelte es sich dabei um Corona-Demos mit rechtsextremer Beteiligung, andererseits waren es Kundgebungen zur aktuellen Lage im Nahen Osten.

In erster Linie waren es viele kleinere Aktionen, die am Nachmittag in der Bundeshauptstadt stattfanden. Nach einer Kundgebung unter dem Motto „Wehret den Anfängen“ im Resselpark beim Karlsplatz gab es einen Demozug über den Ring Richtung Augarten. Gegen 15 Uhr hatten sich zur als „Großdemonstration“ beworbenen Veranstaltung laut Informationen der Polizei nur einige Hundert Personen eingefunden.

Eigentlich habe man rund 1.000 Personen erwartet. Allerdings habe die Berichterstattung über eine auch von Kundgebungsveranstalter Manuel Müllner mitorganisierte Demonstration am Freitag in Mauthausen „viel Unruhe reingebracht“, wie er der APA erzählte.