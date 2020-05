USA: Billionen-Coronahilfen-Paket beschlossen; Grenzkontrollen zu D gelockert

Geht es nun doch viel schneller, als erwartet? "Es hat in der Geschichte noch nie so ein Impfstoffprojekt gegeben wie dieses", sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag bei einer Ansprache im Weißen Haus. Er kündigte an, dass man sehr zuversichtlich sei, noch in diesem Jahr einen Impfstoff gegen Sars-Cov-2 auf den Markt zu bringen - vielleicht sogar früher, vielleicht etwas später.