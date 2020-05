Kroatien: Urlauber sollen mit Handy-App rasch einreisen dürfen

Das Tourismusland Kroatien will trotz Corona-Krise möglichst rasch seine Grenzen für Touristen öffnen und strebt daher bilaterale Vereinbarungen an. Dazu wurden bereits mit einigen Ländern, darunter auch Österreich, Gespräche geführt, bestätigt der kroatische Präsident Zoran Milanovic: "Wir leben vom Tourismus. Es liegt in unserem Interesse, dass möglichst viele Menschen zu uns kommen", sagte Milanovic bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Borut Pahor am Freitag in Slowenien.

Heute Samstag, treffen die Innenminister der beiden Staaten zusammen, um weitere Details zu vereinbaren. Kroatien und Slowenien seien unter den ersten Ländern, die ihre Grenzen wieder öffnen, hieß es. "In Kroatien machen wir das sehr mutig und schnell. Vielleicht ist das der einzige Weg", betonte der kroatische Präsident laut Nachrichtenagentur STA.

Einreise-App

Um Staus an den Grenzen zu vermeiden, bereitet Kroatien eine Handy-App für Touristen vor. Die App soll laut Tourismusminister Gari Cappelli dazu dienen, dass sich Einreisende in Voraus bei den Behörden anmelden können, was die Wartezeiten an der Grenze verkürzen soll.

"Unser Ziel ist es, dass sich die Touristen an der Grenze nicht groß aufhalten müssen", sagte Cappelli laut kroatischen Medien. Über die App sollen Touristen unter anderem ihren Zielort und die Unterkunft in Kroatien angeben. Ein Mindestmaß an Kontrolle sei nötig, sagte der Minister.