Covid-19-Prognose: Überlebenschance per Bluttest ermitteln

Die Corona-Pandemie setzt Gesundheitssysteme überall auf der Welt unter Druck. Die Verläufe von Covid-19 sind divers und unterscheiden sich von Fall zu Fall mitunter stark – von symptomlosen Krankheitsbildern bis zu schweren Pneumonien mit Lungenversagen und Tod. Frühzeitig und akkurat einschätzen zu können, welche Erkrankte man intensiver oder vorrangig behandeln muss, würde die Arbeit des Gesundheitspersonals in Spitälern erleichtern.

Praktischer Bluttest

Chinesische Forscherinnen und Forscher berichten nun von der Entwicklung eines "simplen und klinisch praktikablen" Bluttests, der das Mortalitätsrisiko voraussagen soll. Wie die Wissenschafterinnen und Wissenschafter der Huazhong University of Science and Technology in Wuhan in der Fachzeitschrift Nature Machine Intelligence schreiben, lasse sich mit dem Verfahren mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent bestimmen, ob ein Covid-19-Erkrankter zehn Tage später noch am Leben sein wird – oder nicht.