Immunitätsausweis: Warum derzeit wenig dafür spricht

Fehlerhafte Testergebnisse

Und die Fehleranfälligkeit von Antikörpertests? Man sei in der Forschung mittlerweile weiter, berichtet Weseslindtner. „Es stehen jetzt Neutralisationstests zur Verfügung.“ Vereinfacht gesagt wird bei diesen hochkomplexen Tests unter Hochsicherheitskriterien nicht nur gemessen, ob Antikörper gebildet wurden. Es wird ebenso beobachtet, ob die Antikörper aus dem Blutserum einer Person in der Lage sind, beigefügte Viren an der Vermehrung zu hindern. „Wir können also messen, dass die Antikörper wirklich schützend wirken.“

Bestätigungstests nötig

Bei so heiklen Fragen wie einem Immunitätsnachweis „würden wir daher empfehlen, dass solche Neutralisationstests zumindest als Bestätigungstests verwendet werden“. Es könnte gut sein, dass man bei diesem Virus auch andere Faktoren des Immunsystems messen müsse. Das ist übrigens bei anderen Krankheiten der Fall. „Etwa bei Tuberkulose (TBC, Anm.) misst man bei der Frage nach einer durchgemachten Infektion nicht Antikörper, sondern wie bestimmte Zellen des Immunsystems (T-Zellen) reagieren.“